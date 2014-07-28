Турчинов назначил дату рассмотрения заявления Яценюка об отставке

17:40, 28 июля 2014
Политика
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Председатель Верховной Рады Александр Турчинов подписал распоряжение о созывевнеочередного заседания в четверг, 31 июля.

Яценюк может біть освобожден от обязанностей 31 июля / Фото УНИАН

Как сообщили в пресс-службе Рады, на заседании депутаты должны рассмотреть заявление премьер-министра Арсения Яценюка об отставке, передает ZN.UA.

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Как сообщал УНИАН, 24 июля Арсений Яценюк на заседании парламента заявил о своей отставке с поста премьер-министра. На следующий день заявление об отставке поступило в Раду. 28 июля Арсений Яценюк вернулся к обязанностям премьер-министра и призвал Раду принять проваленные ранее законы: изменения в государственный бюджет, Налоговый кодекс, реформирование ГТС.

Эти законопроекты также значатся в повестке дня внеочередного заседания парламента.  Кроме того, в четверг депутаты планируют заслушать министра обороны Валерия Гелетея.

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