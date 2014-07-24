Яценюк подал в отставку с поста премьер-министра

Как передает корреспондент УНИАН, выступая с трибуны Верховной Рады Украины, Яценюк заявил, что ни в коем случае не согласится на коалицию с «регионалами» и коммунистами, а поскольку действующая коалиция развалилась, то он принял решение подать в отставку.

«Какие есть варианты у правительства? Поскольку у нас парламентско-президентская республика, то первый вариант: распалась одна коалиция, премьер-министр начинает процедуру формирования новой коалиции. Что это означает? Это означает, что премьер-министр должен взять в коалицию коммунистов и «регионы». Я этого не сделаю ни при каких обстоятельствах», - подчеркнул Яценюк.

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По его словам, «есть второй вариант. В этом случае, когда нет новой коалиции, а действующая коалиция в парламентско-президентской республике распалась, правительство и премьер-министр обязаны подать в отставку. Я заявляю об отставке в связи с распадом коалиции и блокированием правительственных инициатив”, - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 июля, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов объявил о прекращении деятельности коалиции «Европейский выбор» в ВР.

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Турчинов отметил, что сегодня на пленарном заседании фракции “УДАР” и “Свобода” заявили о выходе из состава коалиции и подали соответствующие документы с личными подписями, которые подтверждают решение народных депутатов. Кроме того, по его словам, еще 19 народных депутатов заявили и подали заявления о выходе из состава коалиции.

Напомним, фракции «УДАР» и «Свобода» объявили о выходе из коалиции, чтобы дать основания президенту Украины распустить нынешний парламент и назначить новые выборы. Как известно, согласно Конституции Украины, в случае, если на протяжении 30 дней не будет создана новая коалиция, это дает основания президенту Украины распустить ВР Украины.