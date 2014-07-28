Кабмин повторно внес в ВР законопроекты, из-за которых Яценюк подал в отставку

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время брифинга.

«Правительство повторно вносит в парламент все законы, которые необходимы стране», - сказал он.

Яценюк призвал депутатов в четверг, 31 июля, на внеочередном заседании Верховной Рады проголосовать за данные законы.

«Я обращаюсь ко всем народным депутатам, независимо от политического цвета и желания выиграть на предстоящих парламентских выборах, прийти в четверг в Верховную Раду Украины и проголосовать за те законы, которые необходимы украинскому государству», - сказал премьер.

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Как сообщал УНИАН, 24 и 25 июля Верховная Рада не смогла включить в повестку дня законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законодательные акты (по усовершенствованию отдельных положений) (№ 4309а), и законопроект о внесении изменений в некоторые законы по реформированию системы управления единой газотранспортной системой Украины (№4116а).