Süddeutsche.de: санкции могут повлечь за собой экономический кризис в России

В своей статье под названием «Санкции могут повлечь за собой экономический кризис в России» на сайте Süeddeutsche.de Хавьер Касерес пишет, что несмотря на резкую критику со стороны Москвы, ЕС и дальше работает по вопросу кризиса в Украине над принятием экономических санкций против России. В письме к 28 главам государств и правительств Совета ЕС президент Герман Ван Ромпей призвал их к скорейшему одобрению новых санкций. Они должны быть приняты во вторник послами ЕС, так что специальный саммит глав правительств ЕС не потребуется. В пятницу страны ЕС уже договорились об основных пунктах нового пакета санкций.

Это должно коснуться финансовой, энергетической и оборонной индустрии России. План состоит в том, чтобы усложнить определенным российским фирмам доступ к финансовым рынкам, прекратить поставки оружия и товаров двойного назначения, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях. Кроме того, остановлены поставки высоких технологий для нефтяной и газовой промышленности. Пакет санкций – это правильный баланс между издержками и преимуществами, пишет Ван Ромпей. «Он будет иметь сильное влияние на Россию, и лишь умеренные последствия для европейской экономики».

По оценкам Комиссии ЕС, потенциальные последствия новых санкций значительны. Об этом сообщила испанская газета El Pais, ссылаясь на расчеты из Брюсселя. Если планируемые штрафы будут выполнены в полном объеме, то и без того хрупкая российская экономика в этом году сократится на 1,5% процента, а в следующем году на 4,8%. Таким образом, Россия будет ввергнута в глубокую рецессию.

Беспокойство по поводу восстановления экономики в ЕС

Последствия такого шага для ЕС будут существенно меньше. Таким образом, потери были бы в текущем году 0,3% от объема производства, в 2015 году - 0,4%. ЕС вряд ли грозит экономический спад. Но нынешнее небольшое восстановление экономики точно замедлится. Поэтому некоторые государства-члены ЕС в пятницу призвали проявлять большую гибкость в финансовых делах. Этого уже требовали французские и итальянские правительства под другим предлогом. Симптомы боязни экономических последствий санкций, безусловно, должны быть заметными, особенно в Москве.

Журнал новостей Der Spiegel сообщает, что по мнению Федеральной разведывательной службы, в московском правительстве сторонники жесткого курса и бизнес-лидеры борются за влияние в Кремле. Глава разведывательной службы Герхард Шиндлер на заседании комитета по иностранным делам в Бундестаге и на еженедельном отчете о положении разведывательной службы в канцелярии Бундесканцлера сообщил, что в политическом союзе Владимира Путина появились трещины. По мнению разведслужбы возможно, что некоторые олигархи обеспокоенные санкциями ЕС скоро поставят свои экономические интересы выше политических и попробуют удержать Путина.

Жесткая критика из Москвы

Вице-канцлер Зигмар Габриэль призвал в интервью журналу Der Blatt: "Прежде всего, мы должны повлиять на олигархов". На плечах олигархов стоит российская политика. "Мы должны заморозить их счета в европейских столицах и отозвать их разрешения на въезд," потребовал лидер СДПГ. Согласно опросу журнала Der Spiegel 52%, явное большинство немцев, выступает за ужесточение санкций в отношении России, даже если это будет стоить "много рабочих мест" в Германии. 39% против.

По официальным заявлениям Москвы, никакой борьбы за власть, разумеется, нет. Наоборот, после того, как ЕС в своем бюллетене официально сообщили, что наложили запрет на въезд и заблокировали счета верхушке российского аппарата безопасности, московское министерство иностранных дел среагировало жесткой критикой. Санкции представляют собой прекращение сотрудничества в сфере безопасности, ЕС угрожает сорвать общую борьбу против оружия массового уничтожения, международного терроризма и организованной преступности, гневно сообщил представитель министерства иностранных дел в Москве: «Мы убеждены, что такие решения будут с энтузиазмом приветствоваться террористической Internationale».

Среди людей, которых коснулись санкции, были главы российской внутренней и внешней разведки, Александр Бортников и Михаил Фрадков, в том числе и начальник Совета Безопасности, Николай Патрушев. Во внимание были приняты даже пророссийские повстанцы в восточной Украине. В правительственных кругах Вашингтона было сказано, что, если ЕС введет экономические санкции против России, то США, со своей стороны, могут снова ужесточить меры.