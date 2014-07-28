Конгрессмены США предлагают предоставить Украине статус военного союзника

Сопредседатели украинской группы Палаты Представителей США Джим Герлах, Мерси Каптур и Сандер Левин внесли в Конгресс проект резолюции, которая предусматривает создание условий для обеспечения прямой военной поддержки и предоставления помощи в сфере безопасности правительству Украины.

Об этом сообщает Медиа-портал VIDIA со ссылкой на пресс-службу Делового Совета США-Украина.

Читайте такжеСША давно пора предоставить Украине военную помощь и ввести санкции против Путина - сенатор

«Украинский народ ясно дал понять свое желание построить более сильную демократию и установить более тесные связи с Европейским Союзом и Западом, – сказал Герлах. – К сожалению, как показали недавние события, Россия не уважает суверенитет Украины и будет продолжать вторгаться на ее территорию. Доказательства американской и украинской разведки доказывают, что сепаратисты и наемные бандиты, вооруженные российской техникой и тяжелым оружием, продолжают разжигать хаос и нестабильность».

Конгрессмен подчеркнул, что «межпартийный законопроект является еще одним важным шагом на пути к подтверждению благосклонности Соединенных Штатов к нашим украинским союзникам». Законопроект также содержит предложение предоставить Украине статус союзника Организации североатлантического договора без вступления в НАТО.

«Это необходимо для того, чтобы временно обеспечить Украину жизненно важными ресурсами и безопасностью, которую НАТО предлагает государствам-членам», – объяснила Каптур.

На пресс-конференции, где был представлен законопроект, присутствовали также лидеры украинских общественных организаций в США.

«Украинский конгрессовый комитет Америки (УККА), как представитель более чем миллиона американцев украинского происхождения, с удовлетворением поддерживает своевременное представление членами палаты «Акта содействия безопасности в Украине», который будет обеспечивать необходимые преимущества безопасности в борьбе с российской агрессией», – отметил директор УККА Михаил Савкив.

Читайте такжеСША показали снимки, как Россия ведет артиллерийский обстрел по Украине

Данный законопроект поддержали представители Украинской федерации Америки, Украинского конгресового комитета Америки, а также Делового совета США-Украина.

Как известно, Всемирный конгресс украинцев (ВКУ) обратился к Обаме с просьбой о статусе основного союзника США для Украины.