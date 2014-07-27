Террорист "Бес" сбежал из Горловки - журналист

Один из лидеров террористов Игорь Безлер "Бес" уехал из Горловки.

Об этом в эфире Hromadske TV сообщил журналист телеканала "Дождь" Тимур Олевский со ссылкой на информацию от заложников, которые находятся в Горловке.

"Получил информацию, что "Бес" исчез из Горловки. Каким-то образом уехал, не знаю, в каком направлении он уехал. Говорят даже, что он уже может даже быть в России", - заявил журналист.

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От "Беса" командование боевиками перешло к "Боцману".

По данным Олевского, в Горловке кроме украинских заложников, также находится гражданин Швеции.

"Их 17 человек. Насколько известно, собирались обменять 50 военных на одну Ольгу Кулыгину (соучастница Беса - прим. Ред.), которая находится в киевском СИЗО", - говорит Олевский.