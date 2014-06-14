"Бес" приковывает военнопленных на крышах в Горловке для защиты от авиаударов

Один из руководителей террористического движения на Донбассе, россиянин Игорь Безлер по прозвищу "Бес" приказал приковать наручниками захваченных военнопленных на крышах зданий Горловского УВД и ОБОПа для защиты от возможных авиаударов со стороны украинских сил АТО.

Об этом сообщает сайт Gorlovka.ua со ссылкой на находящегося в плену уже 44 дня горловчанина Василия Будика, которому дали возможность связаться с редакцией издания.

"На крышах захваченных зданий Горловского горуправления милиции и отдела по борьбе с организованной преступностью (ОБОПа) будут дежурить военнопленные – они станут «живым щитом» и контрмерой в случае возможных дальнейших авиаударов. Такое распоряжение издал сегодня «командующий горловским гарнизоном Народного ополчения Донбасса» Игорь Безлер (Бес)", - сказал Будик.

По его словам, «живым щитом» станут пятеро военнослужащих из Кировоградской области, двое солдат 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады и водитель, перевозивший их.

«Игорь Безлер заявил, что его бойцы не имеют отношения к сбитому под Луганском самолету Ил-76, и не понимает, по какой причине был нанесен авиаудар по зданию УВД», - передал слова «Беса» военнопленный.

При этом Будик утверждает, что Киев приостановил переговоры об обмене военнопленных на человека, о котором ранее заявлял Безлер.

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Как сообщал УНИАН, ранее Безлер прибег к инсценировке расстрела двух украинских пленных офицеров после того, как сорвались планы по обмену пленных на женщину, задержанную СБУ и находящуюся в Следственном изоляторе СБУ в Киеве.

5 июня в интернете появилось видео, на котором "Бес" требует от на то время и.о. президента Украины Александра Турчинова освободить задержанного агента ФСБ, иначе он каждый час будет убивать пленных украинских военных. По словам "Беса", его боевики удерживают в заложниках 8 военнослужащих.

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