В милиции назвали версии убийства мэра Кременчуга

Об этом сообщает Кременчугский Телеграф со ссылкой на начальника отдела по связям с общественностью УМВД в Полтавской области Юрия Сулаева.

"Версий несколько, они связаны с его профессиональной деятельностью, предпринимательством, или личной неприязнью кого-то к нему, - отметил Сулаев.

Читайте такжеВ Кременчуге несколько тысяч людей пришли почтить память убитого мэраСвязывают ли следователи смерть Бабаева с ситуацией в стране, Сулаев не сообщает.

Ранее советник министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко заявил, что милиция пока не видит связи между убийством Бабаева и покушением на мера Львова Андрея Садового, однако допускает возможное рассмотрение обоих преступлений по статье "теракт".