В МВД пока не видят связи между преступлениями против двух мэров

Министр внутренних дел Арсен Аваков взял под особый контроль расследования убийства городского головы Кременчуга Полтавской области Олега Бабаева и обстрел дома городского головы Львова Андрея Садового.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook.

«Фактов о том, чтоб покушения на двух мэров крупных городов Украины были спланированы и синхронно организованы – нет. Скорее всего, эти преступления никак не связаны между собой», - написал он.

Также Геращенко добавил, что «МВД и СБУ изучает возможность квалификации этих преступлений не как покушения на убийство и убийство, а как террористический акт».

«Расследование данных преступлений поставлены на особый контроль министром МВД Арсеном Аваковым», - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 июля, утром около 10.00 застрелен мэр Кременчуга Полтавской области Бабаев.

По предварительным данным, Бабаев выехал из дома на машине и подъехал к мусорному контейнеру на ул. Сумская, 46 , чтобы выбросить мусор. В этот момент жители домов услышали несколько хлопков, которые оказались выстрелами из огнестрельного оружия. От полученных ранений Бабаев погиб на месте.

Сегодня ночью неизвестные обстреляли жилой дом городского головы Львова Андрея Садового. На тот момент городского головы и его семьи в доме не было, поэтому никто не пострадал.

26 июля в 00.10 работникам милиции поступила информация о том, что выстрелами поврежден один из частных трехэтажных домов на улице Стрелецкой в городе Львове. В результате выстрелов из неустановленного пока оружия повреждены часть крыши здания, водоотводы и окна на третьем этаже. Как стало известно из источников в правоохранительных органах, по предварительной версии экспертов, обстрел мог вестись из противотанкового оружия.