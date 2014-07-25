Над Лисичанском подняли украинский флаг

Об этом президенту доложил Петру Порошенко генерал-лейтенант, начальник Генерального штаба Виктор Муженко.

Глава государства выразил уверенность, что Вооруженные Силы с честью выполнят поставленную задачу и освободят город Лисичанск от террористов, установив там покой и мир.

В пресс-центре АТО уточнили, что флаг над городом подняли в 22 часа 20 минут.

"Операция по освобождению этого города продолжалась двое суток и была крайне тяжелой. Террористы оказывали упорное сопротивление. Часть из них впала в панику и покинула город накануне главного штурма, присоединившись к другим бандитам", - отметили в пресс-центре.

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"Благодаря четко спланированной операции штабом АТО, военнослужащими Вооруженных Сил Украины был нанесен мощные удары с нескольких направлений по местам скоплений живой силы противника, блокпостам, опорным пунктам и ​​другим укрепленным районам бандформирований, что в итоге позволило освободить Лисичанск от захватчиков", - сообщили в силах АТО.

В пятницу операцию в Лисичанске продолжат. Подразделения Министерства внутренних дел и Национальной гвардии Украины проведут зачистку остатков разбитого врага и мелких банд, которые возможно еще находятся в городе, добавили в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, 23 июля в бою за Лисичанск погиб командир воинской части 3011 Центрального оперативно-территориального объединения Нацгвардии Александр Радиевский.