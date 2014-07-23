В Донецке террористы похитили милиционера и его отца-пенсионера

В частности, сообщает пресс-служба ГУ МВД Украины в Донецкой области, инцидент произошел в Киевском районе Донецка около 12.00.

Сотрудника уголовного розыска Киевского райотдела и его отца, пенсионера МВД, увезли в неизвестном направлении на автомобиле «Toyota Land Cruiser».

Читайте такжеВ Луганске террористы выстрелом в голову убили майора милицииОткрыто уголовное производство по ч. 2 ст.146 УК Украины (похищение человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц или способом, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или такое, что сопровождалось причинением ему физических страданий, или с применением оружия).

Как сообщал УНИАН, сегодня в Донецке был похищен журналист Антон Скиба.