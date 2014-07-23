В Донецке боевики похитили журналиста Антона Скибу

13:22, 23 июля 2014
Политика
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Вчера в Донецке произошло похищение журналиста Антона Скибы.

Антона Скибу викрали терористи / Скриншот з відео Internet-TV«ВІКНО»

Об этом сообщает в Twitter посол США в Украине Джеффри Пайетт.

«Oсуждаем похищение сепаратистами в Донецке журналиста Антона Скибы и требуем немедленно его освободить.Таким похищениям надо положить конец», - написал посол.

Как сообщает "Телекритика", похищение произошло вечером 22 июля. Антон Скиба находился в отеле "Донбасс Палас" вместе со съемочной группой телеканала CNN.

В помещение ворвались трое вооруженных боевиков, схватили Скибу и увезли в неизвестном направлении.

Читайте такжеВ Шахтерске террористы похитили и.о. начальника следственного отделения МВДСейчас представители Донецкого горсовета, общественности и профсоюзных журналистских организаций ведут переговоры с террористами об освобождении журналиста.

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