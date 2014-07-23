В Донецке боевики похитили журналиста Антона Скибу

Об этом сообщает в Twitter посол США в Украине Джеффри Пайетт.

«Oсуждаем похищение сепаратистами в Донецке журналиста Антона Скибы и требуем немедленно его освободить.Таким похищениям надо положить конец», - написал посол.

We deplore abduction of journalist Anton Skiba in #Donetsk and call for his immediate release. Separatists’ kidnapping must end. #Ukraine - Geoffrey Pyatt (@GeoffPyatt) July 23, 2014

Как сообщает "Телекритика", похищение произошло вечером 22 июля. Антон Скиба находился в отеле "Донбасс Палас" вместе со съемочной группой телеканала CNN.

В помещение ворвались трое вооруженных боевиков, схватили Скибу и увезли в неизвестном направлении.

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