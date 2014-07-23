К украинской границе перебрасывают войска из Забайкалья и Дальнего Востока - Тымчук

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Центра военно-политических исследований, представитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Москва перебрасывает личный состав, вооружения и технику уже из Забайкальского и Дальневосточного военных округов. Не исключено, что часть этих вояк будет бегать по Донбассу уже завтра. Вместе с танками и "Градами"", - написал он.

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"Кремль готов обрушить всю свою военную мощь на Украину. Но и украинская армия образца июля 2014 года - это уже далеко не то, что мы имели еще в марте. Своими ордами Путин может сейчас впечатлить разве что мумию дедушки Ленина в Мавзолее. Но не ту нацию, которая ломает сегодня на Донбассе хребет московской гиене", - говорится в сообщении.