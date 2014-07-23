В Луганской области российская колонна тяжелой техники не пересекала границу Украины – «Права справа»

Об этом корреспонденту УНИАН заявил глава общественной организации – Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирёв.

Он заверил, что данную информацию ему передают непосредственно с мест события члены его общественной организации и местные жители, являющиеся очевидцами происходящего.

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«Никакой колонны российской тяжелой техники в районе Большого Суходола не было. Там даже нет понтонной переправы», - сказал Снегирев.

Таким образом, он опроверг информацию, распространенную 22 июля целым рядом СМИ о том, что якобы «прорыв через границу был осуществлён по понтонной переправе в районе Большого Суходола, в колонне двигалось 24 УРАЛа, перевозившие пехоту и боеприпасы, также — около 20 единиц танков и БТР».

«Все это абсолютно неправдивая информация», - заявил Снегирев.

Он добавил, что «уже и в АТО опровергли информацию о прохождении российской техники через нашу границу».