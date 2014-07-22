СНБО проверяет данные о нападении смертника на блокпост, где погибли трое военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Неподалеку от поселка Каменка Донецкой области на блокпосту сил АТО российские наемники совершили теракт. На блокпосту террористы взорвали микроавтобус, начиненный взрывчаткой. Погибли трое украинских военных», - заявил он.

Читайте такжеСНБО: за последние сутки погибли 13 военнослужащих«Был ли смертник в автобусе сейчас идет расследование этого инцидента. Мы не уверены,что это был смертник, потому что для этого мало мотивации», - добавил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тимчук на своей странице в Facebook написал о том, что блокпост сил АТО под Каменкой Донецкой области был атакован микроавтобусом, наполненным взрывчаткой.

”Вблизи н.п.Каменка (Донецкая обл.) блок-пост сил АТО был атакован с помощью микроавтобуса, начиненного взрывчаткой. По предварительным данным, подрыв был произведен смертником, который сидел за рулем микроавтобуса (информация проверяется)”, - написал он.

По данным Тимчука, подобные случаи ранее в зоне АТО не фиксировались.