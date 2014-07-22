СНБО проверяет данные о нападении смертника на блокпост, где погибли трое военных
Боевики совершили террористический акт на блокпосту сил АТО недалеко от Каменки, погибли трое военнослужащих.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«Неподалеку от поселка Каменка Донецкой области на блокпосту сил АТО российские наемники совершили теракт. На блокпосту террористы взорвали микроавтобус, начиненный взрывчаткой. Погибли трое украинских военных», - заявил он.
Читайте такжеСНБО: за последние сутки погибли 13 военнослужащих«Был ли смертник в автобусе сейчас идет расследование этого инцидента. Мы не уверены,что это был смертник, потому что для этого мало мотивации», - добавил Лысенко.
Как сообщал УНИАН, сегодня координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тимчук на своей странице в Facebook написал о том, что блокпост сил АТО под Каменкой Донецкой области был атакован микроавтобусом, наполненным взрывчаткой.
”Вблизи н.п.Каменка (Донецкая обл.) блок-пост сил АТО был атакован с помощью микроавтобуса, начиненного взрывчаткой. По предварительным данным, подрыв был произведен смертником, который сидел за рулем микроавтобуса (информация проверяется)”, - написал он.
По данным Тимчука, подобные случаи ранее в зоне АТО не фиксировались.