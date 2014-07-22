Тымчук сообщает об атаке смертника на блокпосту под Каменкой

Об этом сообщает координатор группы «Информационное Сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Близ н.п.Каменка (Донецкая обл.) блок-пост сил АТО был атакован с помощью микроавтобуса, начиненного взрывчаткой. По предварительным данным, подрыв был произведен смертником, сидевшим за рулем микроавтобуса (информация проверяется)", написал он.

Читайте такжеБатальон "Айдар" захватил помощника минобороны непризнанной Южной ОсетииПо данным Тымчука, подобные случаи ранее в зоне АТО не фиксировались.

В целом же, пишет координатор ИС, несмотря на успешные действия сил АТО, обстановка в зоне проведения операции остается предельно сложной.

"Террористы оказывают отчаянное сопротивление, пытаясь контратаковать и любой ценой сорвать наступление силовиков. Наиболее сложная ситуация – в районе Донецка, Луганска, Краснодона, Авдеевки, Горловки, Попасная, а также в приграничных районах", - сообщает Тымчук.

В то же время, закончены мероприятия сил АТО по зачистке от боевиков Дзержинска. Город полностью находится под контролем силовиков.