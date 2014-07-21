Кэмерон предложил заморозить счета олигархов, приближенных к Путину

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон вновь предупредил президента РФ Владимира Путина о возможных новых санкциях со стороны ЕС и призвал Россию сделать все для обеспечения доступа экспертов на место крушения самолета Boeing малайзийских авиалиний и для урегулирования ситуации на Украине в целом.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Россия должна использовать свое влияние на сепаратистов с тем, чтобы тела погибших были репатриированы, а эксперты получили доступ к месту крушения самолета для проведения полноценного расследования», - сказал Кэмерон, выступая со специальным заявлением в палате общин британского парламента.

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Призывая к проведению расследования, премьер заявил, что у него уже практически нет сомнений в том, что самолет сбили пророссийски настроенные сепаратисты, и что в конечном итоге вина за трагедию лежит на России, которая «дестабилизировала ситуацию в Украине, предоставляла поддержку сепаратистам и обучала их, в том числе обращению с системами ПВО». Против сепаратистов, отметил премьер, говорит и то, что они ранее сбили более десятка украинских военных самолетов.

«Те, кто говорят об ответственности украинских властей за трагедию, должны предоставить доказательства», - подчеркнул Кэмерон.

«Россия должна использовать свое влияние, чтобы прекратить конфликт, перестав вооружать и тренировать сепаратистов и дестабилизировать Украину... Мир смотрит на Россию, президент Путин стоит сейчас перед выбором, как реагировать на эту ужасную трагедию. Если он не изменит подход к Украине, Запад должен радикальным образом изменить подход к России», - добавил премьер.

Он напомнил, что некоторые европейские страны были не в восторге от идеи введения новых санкций против РФ и что теперь необходимо убедить их в необходимости этой меры.

«Я согласен с канцлером (Германии) Меркель и президентом (Франции) Олландом, что нужно рассмотреть новые санкции против РФ. Европа должна оказывать давление на РФ», - отметил Кэмерон, добавив, что Россия не может вести дела с Европой, угрожая безопасности страны, расположенной по соседству с ЕС.

По словам премьер-министра, вопрос о санкциях, в частности, будет рассматриваться во вторник на встрече министров иностранных дел стран ЕС.

Как сообщает "Громадське телебачення", Кэмерон также предлагает заморозить счета олигархов, которые близки к президенту России Владимиру Путину. Об этом он заявил во время своего выступления в британском парламенте.

«Я предлагаю заморозить активы олигархов, приближенных к Владимиру Путину, несмотря на то, они имеют отношение к крымским событий, или нет», - сказал он.

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Напомним, самолет авиакомпании «Малайзийские авиалинии», следовавший рейсом Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит пророссийскими террористами 17 июля на востоке Украины.

СБУ начала уголовное производство по статье «теракт». Кроме того, СБУ опубликовала записи разговоров пророссийских боевиков, из которых следует, что самолет сбили именно их люди.

СБУ также заявляет, что имеет и доказательства, что доставленными для этого из России зенитно-ракетными комплексами «Бук» управляли российские военные специалисты.

Террористы на месте катастрофы препятствуют специалистам обследовать место катастрофы и вместо этого вывозят тела и обломки самолета в неизвестном направлении – как считают, с целью уничтожить прямые доказательства его сбивания российской ракетой.