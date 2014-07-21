Террористы похитили дипломатическую почту, которую перевозил рейс MH17 - СНБО

Об этом сообщает информационно-аналитический центр СНБО.

"Террористы похищают найденные личные документы пассажиров и членов экипажа во время поисково-спасательных работ. В частности, российские наемники похитили дипломатическую почту, которую перевозил этот рейс", - информируют в СНБО.

Согласно сообщению, в настоящее время вокруг места катастрофы обследована площадь поиска около 120 кв. км. К поисково-спасательным работам в зоне катастрофы самолета и специальных работ в Киеве привлечены 810 специалистов и 35 единиц техники.

Читайте такжеОпознание тел пассажиров “Боинга-777” может состояться в НидерландахТакже в Совете отметили, что после того, как украинская сторона обнародовала доказательства причастности пророссийских боевиков к сбитию малайзийского самолета, в мире наблюдается консолидация позиций иностранных государств, которые жестко осуждают российскую поддержку террористов на востоке Украины.

"Такие действия Российской Федерации приводят к трагическим последствиям, в том числе для граждан других стран. При этом США, Великобритания, Германия, Франция, Австралия решительно призывают Россию прекратить поддержку террористов и требуют от Кремля закрыть границу. В противном случае они обещают ввести более действенные санкции в отношении России", - сказано в сообщении.