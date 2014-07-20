После катастрофы Боинга конфликт на востоке Украины стал международным - посол

Об этом заявил посол Украины в Риме Евгений Перелыгин в интервью итальянскому RAIRadio1, которое цитирует Радио Свобода.

«На сегодня все поняли, что к конфликту в Украине причастна Россия, поскольку доставляет оружие сепаратистам», - сказал Перелыгин.

По убеждению дипломата, кроме террористов, ответственность за сбитый самолет должен нести и Россия, так как за последние три месяца обеспечила их не только обычным оружием, но и зенитно-ракетными комплексами.

Перелыгин отметил, что теперь Европа должна ответить более решительным и единым фронтом.

«К сожалению, - заметил он, - Европа до сих пор не говорит одним голосом, потому что некоторые страны ЕС имеют привилегированные экономические отношения с Россией».

Читайте такжеКэмерон, Меркель и Олланд договорились "пересмотреть отношение к России"При этом Перелыгин не уточнил, о которых государства идет речь. Впрочем, посол отметил, что Италия - как председательствующая страна в Совете ЕС - ищет пути взаимопонимания между членами сообщества с целью выработки единой позиции Евросоюза.

В программе итальянского телеканала SKY дипломат подчеркнул, что в Украине наступит мир, как только Россия прекратит поставлять оружие боевикам и не будет подстрекать их к терроризму.

«Сейчас все в руках России, чтобы прекратить насилие на востоке Украины», - отметил Перелыгин.

По поводу катастрофы пассажирского лайнера МИД Италии заявил, что требует строгого и беспристрастного расследования, которое бы принесло достоверные результаты.

«Россия должна гарантировать и всячески содействовать этому расследованию», - заявила глава итальянской дипломатии Федерика Могерини. Она добавила, что после катастрофы крайне необходимо прекратить использование оружия с обеих сторон конфликта.

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СБУ начала уголовное производство по статье «теракт». Кроме того, СБУ опубликовала перехваченные записи разговоров, из которых следует, что самолет сбили именно боевики. СБУ заявляет, что имеет доказательства, что доставленными для этого из России зенитно-ракетными комплексами «Бук» руководили российские военные специалисты.