МИД: Заявления о точечных ударах России - политическое давление
Глава МИД Павел Климкин считает заявление российского коллеги Сергея Лаврова о возможности нанесения точечных ударов по Украине политическим давлением.
Об этом он рассказал в пятницу в эфире "Громадського ТБ", пишет Украинская правда.
По словам министра, сейчас Россией создается нагнетание ситуации под разными предлогами.
Относительно возможного вторжения России на территорию Украины Климкин сказал, что идеи о русской интервенции постоянно забрасываются в информационное пространство.
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"Но такая интервенция в мировом масштабе тотально изменит восприятие безопасности и приведет к абсолютно иному развитию в отношениях между мировыми державами", - сказал глава МИД.
По мнению Климкина, Путина может остановить "во-первых, то, что реакция на это в самой России может быть неоднозначной".
"Второй момент - международное право. Хотя Россия уже нарушила все, что возможно и невозможно, но определенные принципы все же существуют, и третий момент - реакция международного сообщества", - считает глава МИД.