МИД: Заявления о точечных ударах России - политическое давление



Об этом он рассказал в пятницу в эфире "Громадського ТБ", пишет Украинская правда.

По словам министра, сейчас Россией создается нагнетание ситуации под разными предлогами.

Относительно возможного вторжения России на территорию Украины Климкин сказал, что идеи о русской интервенции постоянно забрасываются в информационное пространство.

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"Но такая интервенция в мировом масштабе тотально изменит восприятие безопасности и приведет к абсолютно иному развитию в отношениях между мировыми державами", - сказал глава МИД.

По мнению Климкина, Путина может остановить "во-первых, то, что реакция на это в самой России может быть неоднозначной".

"Второй момент - международное право. Хотя Россия уже нарушила все, что возможно и невозможно, но определенные принципы все же существуют, и третий момент - реакция международного сообщества", - считает глава МИД.