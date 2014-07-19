МИД: Заявления о точечных ударах России - политическое давление

04:57, 19 июля 2014
Политика
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Глава МИД Павел Климкин считает заявление российского коллеги Сергея Лаврова о возможности нанесения точечных ударов по Украине политическим давлением.

REUTERS


Об этом он рассказал в пятницу в эфире "Громадського ТБ", пишет Украинская правда.

По словам министра, сейчас Россией создается нагнетание ситуации под разными предлогами. 

Относительно возможного вторжения России на территорию Украины Климкин сказал, что идеи о русской интервенции постоянно забрасываются в информационное пространство. 

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"Но такая интервенция в мировом масштабе тотально изменит восприятие безопасности и приведет к абсолютно иному развитию в отношениях между мировыми державами", - сказал глава МИД. 

По мнению Климкина, Путина может остановить "во-первых, то, что реакция на это в самой России может быть неоднозначной".

"Второй момент - международное право. Хотя Россия уже нарушила все, что возможно и невозможно, но определенные принципы все же существуют, и третий момент - реакция международного сообщества", - считает глава МИД. 

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