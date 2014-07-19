Офицер ФСБ перешел на сторону Украины - СМИ

В Украину мужчина приехал из Владивостока. Свой поступок объяснил тем, что больше не может слушать ложь, которую транслируют российские телеканалы. А также заявил, что его позицию поддерживают многие коллеги из ФСБ, сообщает 5 канал.

Перед тем, как решиться на такой рискованный шаг, российский силовик заявил, что надежно спрятал свою семью и убежден, что теперь ей ничего не грозит. Лицо свое офицер ФСБ не прячет и искренне верит в победу Украины.

Накануне же в Луганской области военнослужащими 51-й отдельной механизированной бригады из состава сил АТО был взят в плен первый российский военнослужащий - солдат срочной службы ВС РФ в российском униформе без знаков отличия (так называемый "зеленый человечек").