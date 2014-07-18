СМИ: Один из главарей "ДНР" Пушилин ушел в отставку в связи "с переходом на другое место работы"

Об этом сообщает "Русская служба новостей"

По данным издания, он покинул пост "по собственному желанию".

Об этом заявил его заместитель Владимир Макович.

Читайте такжеПушилин в Москве консультируется с Глазьевым и ЖириновскимСогласно "заявлению" Пушилина, которое цитирует РИА Новости, он попросил снять с него "полномочия главы Верховного совета Донецкой народной республики в связи с переходом на другое место работы".

Как известно, с середины июня Пушилин находится в Москве.

Ранее также сообщалось, что вследствие конфликта в руководстве террористической организации "ДНР" был арестован "своими" один из ее руководителей Владимир Макович. Его обвиняли в причастности к смерти российских журналистов Кляна и Волошина.