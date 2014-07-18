СМИ: Один из главарей "ДНР" Пушилин ушел в отставку в связи "с переходом на другое место работы"
Глава руководящего органа бандформирований на Донбассе, "Верховного совета ДНР", Денис Пушилин ушёл в отставку.
Об этом сообщает "Русская служба новостей"
По данным издания, он покинул пост "по собственному желанию".
Об этом заявил его заместитель Владимир Макович.
Читайте такжеПушилин в Москве консультируется с Глазьевым и ЖириновскимСогласно "заявлению" Пушилина, которое цитирует РИА Новости, он попросил снять с него "полномочия главы Верховного совета Донецкой народной республики в связи с переходом на другое место работы".
Как известно, с середины июня Пушилин находится в Москве.
Ранее также сообщалось, что вследствие конфликта в руководстве террористической организации "ДНР" был арестован "своими" один из ее руководителей Владимир Макович. Его обвиняли в причастности к смерти российских журналистов Кляна и Волошина.