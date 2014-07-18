По состоянию на 7 часов спасатели обнаружили тела 121 погибшего в результате атаки боевиков на Boeing-777

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"В Шахтерском районе Донецкой области в 16 час. 20 мин. 17 июля во время полета на эшелоне 10 тыс. 100 м исчез с радаров самолет «BOEING 777-200» «Малайзийские авиалинии», который выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур, на борту которого находилось 298 человек, в том числе 15 членов экипажа", - говорится в сообщении.Читайте такжеПан Ги Мун призывает к полному международному расследованию трагедии с малайзийским самолетом

Спасатели подчеркивают, что в 17 час. 40 мин. пожар был ликвидирован и начались поиски тел погибших. Поисковые работы осложнены присутствием вооруженных сепаратистов, которые препятствуют работе подразделений ГСЧС.

"По состоянию на 7 ч. 18 июля на месте падения обнаружено 121 тело. К аварийно-поисковым работам привлечены от ГСЧС Украины 95 чел. личного состава и 18 единиц техники", - сообщает ГСЧС.