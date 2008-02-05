Партия регионов и БЮТ заблокировали трибуну и президиум ВР

Представители фракции Партии регионов и БЮТ до начала пленарного заседания заблокировали президиум и трибуну Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, по состоянию на 9.20 в президиуме парламента находятся приблизительно 15 депутатов от фракции БЮТ. Таким образом, они делают все возможно, чтобы дать председателю Верховной Рады Арсению ЯЦЕНЮКУ провести пленарное заседание. Такое же количество депутатов от фракции Партии регионов блокирует трибуну ВР.

Депутаты заблокировали стульями вход председателя Верховной Рады в президиум.

Депутаты от фракции Партии регионов вывесили на трибуне ВР плакат «НАТО не пройдет!», Кроме того, на президиуме ВР вывешен аналогичный плакат. Также депутаты от фракции Партии регионов заблокировали вход в кулуарах, через который обычно в зал входит председатель Верховной Рады.

Технические работники ВР внесли в сессионный зал корзины с цветами и поставили их возле трибуны. Обычно это делается во время закрытия или открытия новой сессии ВР.