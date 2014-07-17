В Николаеве создали бронированную "скорую"-амфибию на базе БТР-70

В Николаеве создали бронированный санитарный транспорт / УНИАН

Об этом сообщает кореспондент УНИАН.

С поля боя на ней можно вывезти до 11 раненых, а в салоне можно проводить операции. Машину можно использовать как во время военных операций, так и в мирное время, потому что "скорая помощь" на базе БТР может плавать, и ее можно использовать во время ликвидации последствий стихийных бедствий.

Ранее, 10 июля, в Минобороны пожаловались на невозможность вывезти раненых с поля боя.

"Нам не хватает транспорта, чтобы вывозить раненых с поля боя и перевозить их для дальнейшего лечения", - заявил директор Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины полковник медицинской службы Виталий Андронатий.