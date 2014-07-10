В зоне АТО не хватает бронированного транспорта для вывоза раненых - Минобороны

Единственная проблема, с которой сегодня сталкивается военно-медицинская служба Вооруженных Сил Украины, - это санитарный транспорт.

Об этом сегодня, 10 июля, во время пресс-конференции в пресс-центре Кабинета Министров Украины сообщил директор Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины полковник медицинской службы Виталий Андронатий.

«Нам не хватает транспорта, чтобы вывозить раненых с поля боя и перевозить их для дальнейшего лечения. Для решения этой проблемы мы «перебросили» на восток санитарные автомобили из западного региона. К сожалению, укомплектованность этим видом транспорта пока не высокая. Поэтому мы обращаемся к группе банков относительно предоставления нам бронированных микроавтобусов для перевозки раненых во время боя», - подчеркнул он.

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Важным шагом к решению проблемы санитарной эвакуации директор Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины назвал активизацию работ по разработке санитарного бронированного транспорта.

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«С 1 августа начнутся государственные испытания бронированной медицинской машины БТР-4С. Если ее примут на вооружение, в дальнейшем это даст возможность под прикрытием брони вывозить раненых с поля боя», - подчеркнул Андронатий.