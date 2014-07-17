За месяц территория проведения АТО уменьшилась вдвое - Порошенко

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко во время встречи с матерями и женами военных, которые находятся в зоне антитеррористической операции, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Президент выразил родным военных большую благодарность за подвиг их сыновей и мужей.

«Без них мы государство не защитим. Роль и миссия тех, кто сегодня оберегает нашу страну, чрезвычайно важны», - подчеркнул Порошенко.

Женщины поделились с президентом своим видением проблем военных и выразили предложения по их решению. Президент заверил, что не оставит без внимания ни одну проблему, внимательно изучит все предложения. По его словам, делается все для налаживания беспрепятственного обеспечения воинских подразделений всем необходимым - боеприпасами, пищей, водой.

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«Ваши сыновья и мужья – настоящие герои, вместе с ними мы создаем новую армию», - заявил на встрече глава государства.

Читайте такжеПорошенко встретился с родственниками участников АТО, пикетировавшими его администрациюПрезидент подчеркнул, что сегодня против Украины развязана настоящая война.

Также Порошенко подчеркнул, что режим прекращения огня обязательно должен устанавливаться в двустороннем порядке.