Родственникам участников АТО на Банковой предлагают встречу с замминистра обороны

Как передает корреспондент УНИАН, чиновник Минобороны предложила пикетчикам перейти от Администрации президента до Дома офицеров и высказать свои требования и пожелания заместителю министра обороны.

Она сообщила, что с митингующими может встретиться заместитель министра обороны Петр Мехед. Однако, митингующие не соглашаются на это предложение. Они остаются под зданием Администрации президента и требуют встречи с главой государства.

Читайте такжеПорошенко: "У нас рождается новая армия и новая страна"Как сообщал УНИАН, около сотни родственников военнослужащих, которые принимают участие в антитеррористической операции, пикетируют Администрацию президента.

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Кое-кто требует провести ротацию военнослужащих, которые находятся на передовой с самого начала российско-украинского конфликта, другие требуют назначать профессиональных командиров, еще одни пикетчики требуют создать для их родственников элементарные бытовые условия.