Родственники участников АТО пикетируют Администрацию президента

Как передает корреспондент УНИАН, возле Администрации президента собрались матери, отцы, жены военнослужащих.

Их требования довольно разные. Некоторые требуют провести ротацию военнослужащих, которые находятся на передовой с самого начала российско-украинского конфликта, другие требуют назначать профессиональных командиров, еще одни утверждают, что их родственники в зоне АТО не имеют элементарных бытовых условий, в частности, по их словам, военнослужащим приходится пить воду с луж.

Читайте такжеУкраинский солдат рассказал о критическом положении военнослужащих в районе ИзвариноОднако все пикетирующие возмущены тем, что на передовой воюют исключительно простые граждане. Там нет ни высокопоставленных должностных лиц, ни чиновников, ни их детей.

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