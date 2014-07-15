Ночью на Луганщине прошла колонна российской техники, часть из которой направилась в Донецк

Об этом корреспонденту УНИАН заявил глава общественной организации – Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирёв.

Он заверил, что данную информацию ему передают непосредственно с мест события члены его общественной организации и местные жители, являющиеся очевидцами происходящего.

По словам очевидцев, «вчера с 22.30 до 4.00 сегодняшнего дня через город Суходольск непрерывным потоком шли колонны российской тяжелой военной техники, затем часть колонны через город Алчевск пошла на Донецк».

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Как сообщал УНИАН, украинские пограничники зафиксировали активное стягивание российских войск к украинской границе.