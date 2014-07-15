Ночью на Луганщине прошла колонна российской техники, часть из которой направилась в Донецк

11:18, 15 июля 2014
Политика
0

В Луганской области ночью прошла большая колонна российской тяжелой военной техники, часть которой направилась в Донецк.

Танк

Об этом корреспонденту УНИАН заявил глава  общественной организации – Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирёв.

Он заверил, что данную информацию ему передают непосредственно с мест события члены его общественной организации и местные жители, являющиеся очевидцами происходящего.

По словам очевидцев, «вчера с 22.30 до 4.00 сегодняшнего дня через город Суходольск непрерывным потоком шли колонны российской тяжелой военной техники, затем  часть колонны через город Алчевск пошла на Донецк».

Читайте такжеРоссийский пограничник опубликовал в Instagram фото направляющихся в Украину БТРов

Как сообщал УНИАН, украинские пограничники зафиксировали активное стягивание российских войск к украинской границе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter