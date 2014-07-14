Пограничники фиксируют стягивание российских войск к украинской границе

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

"РФ продолжает стягивать войска к государственной границе Украины. В течение суток было замечено перемещение подразделений и военной техники (БТР, БМП, танки, автомобили «КамАЗ» с прицепными гаубицами) напротив Сумского и Луганского пограничных отрядов. Попыток пересечения государственной границы не было", - говорится в сообщении.

Читайте такжеСилы АТО пытаются отрезать террористов от границы в районе КраснодонаСогласно сообщению, ситуация на границе в зоне АТО остается сложной, эпицентр жесткого противостояния проходит непосредственно вдоль линии государственной границы.

Читайте такжеСилы АТО сжимают кольцо вокруг Луганска - СМИ"Пограничники продолжают выполнение задач в соответствии с общим замыслом АТО. Террористы и российские наемники продолжают осуществлять попытки передислокации на территорию Украины автомобильной и бронетанковой техники и обстреливать места дислокации пограничных подразделений.

Около 4.30 террористы совершили минометный обстрел позиций пограничников и военнослужащих ВС Украины, на участке отдела пограничной службы «Дьяково» (Луганская область). Пострадавших нет", - добавляют в Госпогранслужбе.