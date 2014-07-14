Россия начала кампанию по нейтрализации защиты Савченко - правозащитники

Об этом сообщает Фонд "Открытый Диалог".

Как утверждает консул Украины в Российской Федерации Геннадий Брескаленко, следователь по делу Савченко Дмитрий Маньшин сообщил ему о своем намерении допросить Веру.

Прогнозируя возможное задержание и давление на сестру, сторона защиты рекомендовала Вере воздержаться от поездки.

Читайте такжеРоссия согласилась допустить консула к Надежде Савченко

"Давление на Веру Савченко – это лишь первый этап в кампании по нейтрализации защиты Надежды, которую начала РФ", - прокомментировал представитель Фонда Андрей Вальчишин.

"В ближайшее время мы ожидаем попытки дискредитации и оказания давления не только в отношении близких Надежды, но также в адрес адвокатов, в частности Марка Фейгина, нашего Фонда и других правозащитников", - добавил он.

"По нашим данным, кампанию по дискредитации защиты Надежды Савченко курирует советник Путина Владислав Сурков, которого считают организатором антиукраинской кампании в российских СМИ в целом и по освещению боевых действий на Востоке Украины в частности", - сообщил Вальчишин.