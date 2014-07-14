Стрелков и Бородай 15 лет назад вместе хвалили применение артиллерии и авиации по населенным пунктам

Статья была опубликована в газете "Завтра" 27 сентября 1999 года (самая ранняя кешированная копия в сервисе Веб-архив - за 31 октября 2012 года).

Выдержанный в духе российского патриозма текст, посвященный российской спецоперации в Дагестане в 1999 году, украшен пассажами вроде "Командиры ваххабитов не думали, что российские генералы, презрев "соображения гуманности", станут спокойно и открыто применять по населенным пунктам авиацию и артиллерию. Применять столько, сколько надо, чтобы по максимуму сберечь жизни русских солдат. Они крупно просчитались".

Читайте такжеСМИ: Бородай рассказал, что борется с "украинскими сепаратистами" Так, очень жизнерадостно авторы описывают зачистку небольшого горного поселения.

"Зачистка окончилась вполне благополучно. Все семь домов с примыкавшими хозяйственными постройками забросали гранатами и, обыскав, сожгли. В столбах пламени и клубах дыма поднималось к небу материальное благополучие "истинных последователей Пророка". В одном огне сгорали папахи горских старейшин и японские стиральные машины, дорогие ковры, хрустальные люстры и горы исламской литературы, полуразобранные краденые КамАЗы и многолетние запасы овса, картошки, комбикорма. Трупов в постройках спецназовцы не обнаружили, хотя тяжёлым их запахом несло от земляных насыпей почти в каждом дворе", - писали Стрелков и Бородай.

Сегодня, когда оба автора сами оказались в роли "ваххабитов", их заявления далеко не настолько кровожадны. Стрелков и особенно Бородай постоянно переживают о летающих над Донбассом украинских самолетах и обвиняют силы АТО в применении артиллерии в населенных пунктах.

Данная статья - не единственный плод совместного труда лидеров донбасских террористов, опубликованный на ресурсе "Завтра".