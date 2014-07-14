Ночью на Луганщине силы АТО уничтожили два автомобиля с боевиками

Ночью на Луганщине террористы обстреляли блокпост, а бойцы АТО в районе Зеленополья уничтожили два автомобиля с боевиками.

Об этом сообщает на странице в Facebook пресс-центр АТО.

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"23.00-0.15 осуществлена попытка прорыва через блокпост в районе Зеленополья. В ходе боя уничтожено два автомобиля, которые перевозили боевиков. Потери террористов уточняются. Потерь среди личного состава ВС Украины нет", - отмечается в сообщении.

Также ночью террористы обстреляли из стрелкового оружия блокпост в районе населенного пункта Старая Краснянка (0:23-0:30). В ответ бойцы АТО открыли огонь. Потерь среди военнослужащих нет.

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Позже, в 2.45, со стороны населенного пункта Острая могила боевики обстреляли из установки „Град” аэропорт Луганска .

"Потерь нет", - добавляют в пресс-центре АТО.