На Луганщине бойцы АТО отбили нападение террористов
Возле Антрацита (Луганская обл.) силы АТО зачистили огневые позиции противника, который силами двух батарей 120-мм минометов обстреливал командный пункт отдельной механизированной бригады.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер АТО Владислав Селезнев.
"После проведения контрдействий силами АТО и зачистки огневых позиций противника было обнаружено 12 следов от плит миномета 120-мм и 1 след от плиты миномета 82 мм. Также на огневых позициях боевиков было изъято: 120 мм мину, пакет метательных зарядов, чехол на каску камуфляжа ВС РФ, вышибные заряды, набор сухого пайка российского производства", - говорится в сообщении.
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После контрдействий со стороны украинских военнослужащих боевики спешно двинулись в сторону государственной границы Украины.
"На украинском поле осталось 12 следов от колес автомобильного транспорта", - отметил Селезнев.