На Луганщине бойцы АТО отбили нападение террористов

Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер АТО Владислав Селезнев.

"После проведения контрдействий силами АТО и зачистки огневых позиций противника было обнаружено 12 следов от плит миномета 120-мм и 1 след от плиты миномета 82 мм. Также на огневых позициях боевиков было изъято: 120 мм мину, пакет метательных зарядов, чехол на каску камуфляжа ВС РФ, вышибные заряды, набор сухого пайка российского производства", - говорится в сообщении.

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После контрдействий со стороны украинских военнослужащих боевики спешно двинулись в сторону государственной границы Украины.

"На украинском поле осталось 12 следов от колес автомобильного транспорта", - отметил Селезнев.