Украинский вопрос включат в повестку дня заседания Европейского совета 16 июля

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом во время переговоров с Петром Порошенко заявил президент Европейского совета Герман Ван Ромпей.

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Глава государства обратился к президенту Европейского совета с просьбой включить украинский вопрос в повестку дня Европейского совета 16 июля. В свою очередь Герман Ван Ромпей заверил, что это будет обязательно сделано.

ПЕтр Порошенко отметил, что ожидает четкой и решительной реакции ЕС в соответствии с Выводами Европейского совета 27 июня.

Также во время разговора Петр Порошенко призывал Евросоюз дать надлежащую оценку фактам нелегального пересечения украинско-российской границы тяжелой военной техникой и атак российских военных на позиции украинских военнослужащих.

Президент заверил, что Украина предоставит все документальные свидетельства для соответствующего международного реагирования.

Петр Порошенко сообщил, что требует освобождения всех украинских заложников, которые находятся в плену, включительно с заключенными в России пилотом Надеждой Савченко и режиссером Олегом Сенцовым.