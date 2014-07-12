ЕС ввел санкции против лидеров сепаратистов Донбасса

Европейский союз объявил о персональных санкциях в отношении 11 лиц из-за их действий по подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Об этом говорится в "Официальном журнале" ЕС, обнародованном в субботу, пишет "Украинская правда".

Поэтому со дня публикации ограничения на въезд в Евросоюз и замораживание их возможных активов на его территории вступают в силу.

В списке, как и сообщали ранее неформально дипломаты - деятели пророссийских сепаратистов, действующих в части Донбасса: преимущественно люди, которые называют себя главами или членами самопровозглашенных руководящих органов ("правительств", "парламентов") сепаратистских группировок на Донетчине и Луганщине, и несколько военных предводителей этих группировок.

Этот список ЕС утвердил в пятницу.

Как сообщал УНИАН, Канада ввела санкции в отношении 14 главарей сепаратистов.

На предыдущем саммите ЕС 27 июня лидеры Евросоюза предупреждали, что могут ввести строгие санкции против России, если она не добьется от пророссийских сепаратистов в Украине прекращения боевых действий в ближайшее время.

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Среди требований ЕС - гарантированное двустороннее прекращение огня под контролем ОБСЕ, возвращение под контроль Киева всей границы с Россией и освобождения всех заложников и начало переговоров о воплощении мирного плана президента Украины Петра Порошенко.

Следующий саммит Евросоюза планируется на 16 июля; на нем тоже будут рассматривать вопрос о санкциях.

Европейский союз, а также США давно угрожают России третьим этапом санкций, против целых секторов экономики, но время от времени меняют условия, при которых его могут ввести, и каждый раз откладывают этот шаг.