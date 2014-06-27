Ван Ромпей: В Киеве люди отдали жизнь за Европу, и мы этого не забудем

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил президент Совета ЕС Герман Ван Ромпей, выступая на саммите ЕС перед подписанием документов.

«Это - великий день для Европы», - подчеркнул он.

«В Киеве люди отдали свои жизни за тесные связи с ЕС, и мы этого не забудем. Сильные политические и экономические отношения принесут стабильность и состоятельность всему Европейскому континенту. Такое сотрудничество базируется на общих ценностях - демократии, правах человека, основных свободах и верховенстве права», - сказал Ромпей.

Ромпей заявил о полной поддержке стран-подписантов - Украины, Молдовы и Грузии - со стороны ЕС и признании их территориальной целостности.

Читайте такжеУкраина и ЕС подписали Соглашение об ассоциации в полном объеме«ЕС стоит на вашей стороне. У вас есть наша поддержка и солидарность и наше признание вашей территориальной целостности», - сказал он.

Президент Совета ЕС отметил, что эти соглашения не могут нанести вред России. «Евросоюз готов сотрудничать с Россией, чтобы исправить недоразумения, которые могут быть, и вместе искать более безопасное будущее для нашего общего континента. Наше сообщество хочет стабильного Европейского континента, который мы все разделяем», - подчеркнул он.

Он также высказался за безвизовый режим, который «сблизит наши общества».