В Луганской области вблизи границы с РФ обнаружено скопление российских войск - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил спикер информцентра СНБО Андрей Лисенко.

По его словам, согласно полученной информации, такими образом террористы пытаются создать коридор для выведения из Украины своих отдельных групп и введения новых.

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