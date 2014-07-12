В Луганской области вблизи границы с РФ обнаружено скопление российских войск - СНБО
18:13, 12 июля 2014Политика
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Сегодня днем на российско-украинской границе, вблизи села Геевка Станично-Луганского района обнаружено скопление российских войск.
На границе обнаружены скопления российских войск / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил спикер информцентра СНБО Андрей Лисенко.
По его словам, согласно полученной информации, такими образом террористы пытаются создать коридор для выведения из Украины своих отдельных групп и введения новых.
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