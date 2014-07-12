Россия снова открыла пункты пропуска на границе с Украиной

Три многосторонних автомобильных пункта пропуска в Ростовской области на российско-украинской границе, которые приостанавливали работу в пятницу из-за стрельбы на территории Украины, вновь открылись.

Об этом ИТАР-ТАСС сообщил руководитель пресс-службы пограничного управления ФСБ РФ по Ростовской области Василий Малаев.

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"Все пункты пропуска "Гуково", "Новошахтинск" и "Донецк" открыты и готовы, но на "Гуково" и "Новошахтинске" пассажиропотока нет", - сказал Малаев.