Россия снова открыла пункты пропуска на границе с Украиной
11:09, 12 июля 2014Политика
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Пункты пропуска "Гуково", "Новошахтинск" и "Донецк" открыты.
Международный пункт пропуска Сеньковка
Три многосторонних автомобильных пункта пропуска в Ростовской области на российско-украинской границе, которые приостанавливали работу в пятницу из-за стрельбы на территории Украины, вновь открылись.
Об этом ИТАР-ТАСС сообщил руководитель пресс-службы пограничного управления ФСБ РФ по Ростовской области Василий Малаев.
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"Все пункты пропуска "Гуково", "Новошахтинск" и "Донецк" открыты и готовы, но на "Гуково" и "Новошахтинске" пассажиропотока нет", - сказал Малаев.
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