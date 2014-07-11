Террористы из «Градов» обстреляли позиции сил АТО: есть сообщения о гибели от 30 до 50 военных

Об этом УНИАН сообщил спикер АТО Владислав Селезнев.

«Факт того, что по Зеленопиллю боевики из «Градов» отработали - да, среди наших сил есть потери - детали будут позже и скорее всего на самом высоком уровне», - сказал он.

«Подтверждаю эти события, но пока никаких деталей сказать не могу, количество жертв уточняется», - добавил спикер АТО.

В то же время активист Майдана Владимир Парасюк написал в соцсети: «Только что сообщили очень неприятную новость. Сегодня в 5 час. утра возле с.Зеленопилля Луганской обл. российские боевики из установки "Град" обстреляли наших ребят из 24 моторизованной бригады (Яворовщина, Львовская обл.) Большое количество раненых и убитых. Связи нет, все сгорело. Подмога не приходит».

«Об этом ужасе мне сообщил мой собрат, который сейчас там», - добавил он.

По словам Парасюка, по неофициальным данным число погибших наших военнослужащих - около 30 человек и более 100 раненых.

В свою очередь, Константин Поляков, который служит в семьдесят девятой бригаде, отмечает, что от первого батальона бригады фактически ничего не осталось после обстрела сегодня ночью.

"Я служу во втором батальоне семьдесят девятой (очевидно, имеется в виду 79-Николаевская окрама аэромобильная бригада). Сегодня ночью они прошли мимо нас. Общался с бойцами первого. За ними вышла колонна. Вернуться - узнаю больше", - пишет Поляков.

В Совете национальной безопасности и обороны пока не подтверждают и не опровергают информацию, которая появилась в интернете.

Как передает корреспондент УНИАН, спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко, сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что информация уточняется.

“Информацию по поводу военнослужащих мы сейчас уточняем и к 17:00 дадим четкий ответ”, - сказал Лысенко.

По его словам, по состоянию на 12.00 есть информация, что в течение последних суток погибли трое военнослужащих и 25 получили ранения, всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь и лечение.

Также Лысенко добавил, что проверяется информация о прибытии в Луганск российских танков.

Обновлено в 14:00.

По словам Павла Чорноты, 24 и часть 79 бригады были вместе. Военных обстреляли из "Града" большой дальности.

"Примерно 20 км, даже нельзя было увидеть источник огня. Попали в боезапас в том числе. Погибли по меньшей мере 25 человек, пораннено более 100", - сообщает пользователь в соцсети.