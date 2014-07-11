Из-за событий в Украине Латвия расширила список невъездных граждан РФ

Об этом сообщил министр внутренних дел страны Рихардс Козловскис. Он уточнил, что в список вошли еще 16 человек, среди которых граждане России, передает FOCUS.LV.

Читайте такжеСтраны Балтии увеличивают военные расходы, опасаясь стать следующей жертвой России

"В этом году из-за событий в Украине в черный список в Латвии уже были внесены 18 человек, часть из которых, по мнению спецслужб, была связана с рисками терроризма. Этот список сейчас дополнен еще 16 лицами. Думаю, что в будущем он будет еще расширен", - сказал министр.

Он отметил, что из 16 лиц, большая часть является гражданами России, однако есть и граждане Евросоюза, чье поведение "не способствует миру и согласию в Латвии".