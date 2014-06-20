Латвия поддержит мирный план президента Украины

Об этом на своей странице в Твиттере заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

«Латвия поддерживает мирный план, представленный украинским президентом Порошенко, надеясь, что его поддерживают все стороны, а Россия в конце концов, займет конструктивную позицію», - написал Ринкевич.

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Украины, находясь на Донбассе, представил мирный план по урегулированию ситуации на востоке страны.

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Этот план состоит из 15 шагов и предусматривает гарантии безопасности для всех участников переговоров, освобождение от уголовной ответственности тех, кто сложил оружие и не совершил тяжких преступлений, освобождение заложников.