Каждый день из Ростовской области в Украину проникает военная техника РФ - жители Суходольска

Об этом на своей стрнице в соцсети написал военный журналист Роман Бочкала со ссылкой на местных жителей.

"По поводу захода российской техники в Украину. Содержательный пост жителя г. Суходольска (Краснодонский р-н, Луганская область). "В нашем Суходольске мало кто поддерживает сепаратистов, но люди просто боятся говорить, хотя все знают, что через наш город, каждый день едут танки, БТРы, в интервале с 1:00 до 3:00 ночи", - говорится в сообщении. Читайте такжеРФ перебрасывает захваченные в Крыму танки Т-64БВ через Ростовскую область - активист (фото)

По их словам граница "дырявая" и называют конкретные места, где российская военная техника пересекает границу: "п. Поповка, п.Северный, п.Беленькое-где шахта 2-я Северная (пограничных постов там никогда и не было). Все дороги выходят к шахте Суходольская-Восточная (это единственный ориентир среди полей), часть колонны может свернуть налево мимо шахты через Урало-Кавказ на Изварино, остальные едут прямо, въезжают в Суходольск и по ул. Шоссейной которая переходит в ул. Мамая, доезжают до трассы Краснодон-Луганск, там где дорожный мост, перед заводом Юность".

По словам местных жителей, сообщает журналист, 3 июля около трех часов ночи шахтеры, которые возвращались со смены на шахте, столкнулись с колонной бронетехники и машинами в Суходольске на остановке Водяное.Читайте такжеУкраинские военные полностью контролируют границу с Россией - СНБО

"Это только в Краснодонском районе столько дырок в границе, а что тогда делается по всей Луганской области. Так мы никогда не избавимся от сепаратистов и война затянется надолго", - пишет Бочкала.