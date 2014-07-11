Порошенко назначил Грынива заместителем главы Администрации президента
10:45, 11 июля 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко назначил Игоря Грынива заместителем главы Администрации президента Украины.
Порошенко назначил заместителя главы АП / УНИАН
Соответствующий указ от 10 июля обнародован на сайте главы государства сегодня.
Как сообщал УНИАН, 8 июня Порошенко назначил Грынива своим советником (вне штата).
Грынив является народным депутатом, избран по списку ВО “Батькивщина”.
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