Порошенко назначил Грынива заместителем главы Администрации президента

10:45, 11 июля 2014
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко назначил Игоря Грынива заместителем главы Администрации президента Украины.

Порошенко призначив заступника глави АП / УНІАН

Соответствующий указ от 10 июля обнародован на сайте главы государства сегодня.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Порошенко назначил Грынива своим советником (вне штата).

Грынив является народным депутатом, избран по списку ВО “Батькивщина”.

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