Порошенко назначил Грынива заместителем главы Администрации президента

Президент Украины Петр Порошенко назначил Игоря Грынива заместителем главы Администрации президента Украины.

Соответствующий указ от 10 июля обнародован на сайте главы государства сегодня. Как сообщал УНИАН, 8 июня Порошенко назначил Грынива своим советником (вне штата). Грынив является народным депутатом, избран по списку ВО “Батькивщина”.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter