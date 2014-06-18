Порошенко назначил Грынива своим внештатным советником

21:42, 18 июня 2014
Политика
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Грынив является народным депутатом, избранным по списку ВО “Батькивщина”.

Игорь Грынив (слева) стал внештатным советником Порошенко / Фото УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко назначил Игоря Грынива своим советником (вне штата).

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Соответствующий указ обнародован на официальном сайте главы государства.

Грынив является народным депутатом, избранным по списку ВО “Батькивщина”.

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