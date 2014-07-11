На Донбассе саперы обезвредили почти тонну взрывчатки

Видео уничтожение взрывчатки было выложено на канале Военного телевидения Украины на YouTube.

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Отмечается, что только за последние несколько дней специалисты Вооруженных Сил Украины обезвредили почти тонну взрывчатки ТНТ (тротил), около десятка самодельных взрывных устройств, а также двадцать противотанковых и противопехотных мин, заложенных и скрытых террористами.