На Донбассе саперы обезвредили почти тонну взрывчатки
03:05, 11 июля 2014Политика
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В освобожденных от террористов населенных пунктах военные саперы уничтожили изъятую в ходе зачистки и разминирования территорий и объектов инфраструктуры взрывчатку..
На Донбассе саперы уже обезвредили почти тонну взрывчатки / УНИАН
Видео уничтожение взрывчатки было выложено на канале Военного телевидения Украины на YouTube.
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Отмечается, что только за последние несколько дней специалисты Вооруженных Сил Украины обезвредили почти тонну взрывчатки ТНТ (тротил), около десятка самодельных взрывных устройств, а также двадцать противотанковых и противопехотных мин, заложенных и скрытых террористами.
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