Террористы держат в заложниках около 150 украинцев, из которых 42 военнослужащих

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Харькове сказала уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях, народный депутат от партии «УДАР» Ирина Геращенко.

Читайте такжеПропал главный милиционер Лисичанска

«По данным наших специальных служб, около 150 украинцев сегодня находятся в заложниках. Из них 42 — это представители наших вооруженных сил, 2 — милиции, 3 — пограничники, другие — это гражданское население, но это только те люди, о которых мы знаем, возможно, эта цифра и больше», - сказала Геращенко.

Читайте такжеВ Луганской области сепаратисты похитили "свободовца"

Она подчеркнула, что мирный план президента Украины Петра Порошенко требует «срочного, безоговорочного и без шантажа освобождения всех заложников».

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9 июля за сутки боевики похитили свыше 10 жителей Донецкой и Луганской областей, а также свыше 20 автомобилей граждан и предприятий региона.