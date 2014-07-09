Боевики за сутки похитили свыше 10 жителей Донбасса – СНБО
На территориях, захваченных боевиками, продолжаются разбойные нападения и ограбления.
Боевики за прошедшие сутки похитили свыше 10 жителей Донецкой и Луганской областей, а также свыше 20 автомобилей граждан и предприятий региона.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
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«На территории, где продолжают орудовать террористы, фиксируются факты массовых нарушений прав граждан и общественного порядка», - заявил он.
«За прошедшие сутки похищено свыше 10 граждан - жителей Донецкой и Луганской областей. Вчера в Донецке боевики похитили директора шахты и его заместителя по производству и вывезли в неизвестном направлении», - отметил Лысенко.
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«В Луганской области боевиками был задержан и вывезен в неизвестном направлении заместитель директора по безопасности химического казенного объединения имени Петровского», - сказал представитель СНБО.
Кроме того, по его словам, на территориях, захваченных боевиками, продолжаются разбойные нападения и ограбления. «За сутки зафиксировано похищение более 20 автомобилей граждан и предприятий региона. Боевики продолжают разрушать инфраструктуру», - проинформировал Лысенко.