В Луганской области террористы захватили дачные строения

Об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко. "Террористы продолжают мародерство", - заявил он.

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"Вблизи села Бирюково Свердловского района Луганской области в дачный поселок шахты №66 на автомобилях заехали 70 террористов, которые заняли дачные строения", - сказал Андрей Лысенко.

По его словам, "сегодня с территории Луганской таможни боевики вывезли 30 служебных и конфискованных автомобилей, на которых заменены номера".