В Луганской области террористы захватили дачные строения
18:13, 09 июля 2014Политика
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В Луганской области 70 террористов захватили дачные строения, и вывезли с территории Луганской таможни 30 служебных и конфискованных автомобилей.
REUTERS
Об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко. "Террористы продолжают мародерство", - заявил он.
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"Вблизи села Бирюково Свердловского района Луганской области в дачный поселок шахты №66 на автомобилях заехали 70 террористов, которые заняли дачные строения", - сказал Андрей Лысенко.
По его словам, "сегодня с территории Луганской таможни боевики вывезли 30 служебных и конфискованных автомобилей, на которых заменены номера".
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